В Турции усомнились в способности мира решить конфликт на Украине

Спикер парламента Турции Куртулмуш: мир не способен решить конфликт на Украине

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш усомнился в способности мира решить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время существует много проблем из-за отсутствия справедливой мировой системы. «Сегодня в мире нет перспективы решения климатического, миграционного кризисов. Потому что нет мировой системы, способной решить их», — заявил он.

Куртулмуш также отметил, что конфликт на Украине «продолжается три года перед глазами всего мира», однако никто не может его предотвратить. «Потому, что мировая система не обладает соответствующим механизмом», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было. Он подчеркнул, что Москва не ведет подпольных переговоров по завершению конфликта на Украине.