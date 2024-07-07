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23:52, 7 июля 2024Мир

В Турции усомнились в способности мира решить конфликт на Украине

Спикер парламента Турции Куртулмуш: мир не способен решить конфликт на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш усомнился в способности мира решить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время существует много проблем из-за отсутствия справедливой мировой системы. «Сегодня в мире нет перспективы решения климатического, миграционного кризисов. Потому что нет мировой системы, способной решить их», — заявил он.

Куртулмуш также отметил, что конфликт на Украине «продолжается три года перед глазами всего мира», однако никто не может его предотвратить. «Потому, что мировая система не обладает соответствующим механизмом», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было. Он подчеркнул, что Москва не ведет подпольных переговоров по завершению конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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