Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 7 июля 2024Мир

Во Франции сообщили Украине неприятную новость

Политолог Бонифас: никто не верит в победу Украины на поле боя

Фото: Alina Smutko / Reuters

Никто не верит в способность украинских войск одержать победу на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифас, передает ТАСС.

По его словам, никто также не верит в то, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Эксперт отметил, что Россия пока не победила в конфликте, но уже «набирает обороты». «Для [президента РФ Владимира] Путина ситуация несколько проясняется», — считает Бонифас.

Ранее США посоветовали Украине изматывать российские войска обороной. В Белом доме заявили, что конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенная Путиным экс-замминистра обороны России вышла на связь. Ее подозревали в бегстве из России во Францию

      Во Франции сообщили Украине неприятную новость

      Один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе избил человека

      В российском городе перевернулся катер с пятью людьми

      Китайский производитель коммерческих спутников получил финансирование

      К живущему на Даунинг-стрит коту Ларри подселят нового соседа

      В США назвали согласную на переговоры с Россией замену Зеленскому

      В Германии заявили о провале плана Запада из-за встречи Орбана и Путина

      Продюсер раскрыл детали личной жизни певицы Валерии

      Россиянам пообещали новые погодные рекорды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше