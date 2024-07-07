Во Франции сообщили Украине неприятную новость

Политолог Бонифас: никто не верит в победу Украины на поле боя

Никто не верит в способность украинских войск одержать победу на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифас, передает ТАСС.

По его словам, никто также не верит в то, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Эксперт отметил, что Россия пока не победила в конфликте, но уже «набирает обороты». «Для [президента РФ Владимира] Путина ситуация несколько проясняется», — считает Бонифас.

Ранее США посоветовали Украине изматывать российские войска обороной. В Белом доме заявили, что конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».