Военкор показал видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley

Военкор Коц показал видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley

Разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, которой пользовались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры этого момента показал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

На видео видно, как БМП едет по полю, а потом в нее попадает снаряд.

Коц сообщил, что ВСУ пытались отбить утерянные позиции, отправив экипаж Bradley с десантом. Однако российским разведчикам удалось их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов поджечь бронеавтомобиль.

Ранее военные 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск «Юг» подбили Bradley с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).