Возбуждено уголовное дело после опрокидывания катера в российском регионе

СК на транспорте возбудил уголовное дело после опрокидывания в Хабаровске

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта после опрокидывания катера на реке Амур. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

Катер «Амур» с пятью россиянами на борту затонул в ночь на 7 июля. На борту находились пять человек, двум из которых удалось выплыть на берег самостоятельно. Судьба водителя и двух пассажирок судна неизвестна. Их разыскивают спасатели.

В ведомстве сообщили, что место происшествия уже осмотрено. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи взорвался катер с людьми на борту. На записи с моментом происшествия видно, как огонь на мгновение охватил судно, корпус которого начал трескаться. Пострадавших нет. Причиной взрыва мог стать перегруз топлива и утечка бензина.