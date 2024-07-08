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10:17, 8 июля 2024Из жизни

Акулы покусали пять человек в праздничный день

NBC News: в США акулы атаковали пять человек в День независимости

Фото: Alex Steyn / Unsplash

В США акулы атаковали пять человек 4 июля — в День независимости. Об этом сообщает NBC News.

В праздничный день четверо человек стали жертвами нападения хищной рыбы на острове Падре в Техасе. В первом случае пострадали двое отдыхающих, однако госпитализация понадобилась только одному из них. Во время второго инцидента акула покусала еще двоих, причем, по словам очевидцев, женщина лишилась части ноги. «Пляжный патруль поднял ее — икры просто не было, все в клочья. Ужас какой-то», — рассказал свидетель.

Начальник пожарной охраны острова Джим Пигг назвал нападения беспрецедентным событием, так как в водах Техаса подобное случается крайне редко.

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Еще одного купальщика акула атаковала в городе Нью-Смерна-Бич, штат Флорида. Там хищница вцепилась в ногу 21-летнему мужчине, который играл в мяч с приятелями, стоя по пояс в воде. Его госпитализировали, однако травмы не представляют угрозы для жизни.

Ранее сообщалось, что в США муж и жена ловили с лодки омаров и наткнулись на семиметровых акул. Происшествие попало на видео.

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      Никита Савин
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