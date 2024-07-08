Альбом группы «Кровосток» заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал альбом «Река крови» группы «Кровосток»

Альбом «Река крови» российской рэп-группы «Кровосток» заблокировали в России по решению Роскомнадзора. Об этом говорится на официальной странице музыкального коллектива «ВКонтакте».

«"Река крови", наш первый альбом, заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора, Господи прости. Инструменталы пока в наличии, а слова вы помните», — указано в сообщении группы. На данный момент песни из альбома недоступны на всех стриминговых площадках, работающих на территории страны.

Состоящая из восьми композиций «Река крови» была выпущена в 2004 году, став дебютной пластинкой группы. «Кровосток» известен сатирическими песнями на криминальную и наркотическую тематику с обилием ненормативной лексики.

Ранее группа «Кровосток» отменила свое выступление, которое должно было пройти в московском концертном зале «Известия Hall».