Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве

Группа «Кровосток» отменила концерт в московском «Известия Hall»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Группа «Кровосток» отменила свое выступление, которое должно было пройти в московском концертном зале «Известия Hall». Об этом музыканты сообщили в своем Twitter-аккаунте.

«Всем привет! Из-за давления властей концерт 31-го в "Известиях" не состоится. Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках это круто», — говорится в сообщении.

Ранее концерты на 2022 года в России также отменила группа Little Big. Гастрольный тур We Are Little Big должен был состояться в России с 27 августа по 10 декабря.

За день до заявления музыкантов член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. При этом он предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Норвегии выразили сожаление из-за слов дипломата о ненависти к русским
Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве
Россиянин с зажигалкой устроил пожар на автозаправке и попал на видео
Терапевт посоветовал некоторым россиянам включить в свой рацион пиво
Бывшая «дочка» «Газпрома» в Британии сменила название
Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины
В Совфеде оценили вероятность войны между США и Китаем
Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
У рекордсмена Лиги чемпионов выявили злокачественную опухоль
OBI продала российский бизнес за один евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.