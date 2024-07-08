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14:16, 8 июля 2024Наука и техника

Apple выпустит часы из пластика

Bloomberg: Apple представит доступные часы из пластика вместо алюминия

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Корпорация Apple запланировала выпустить дешевые смарт-часы из пластика. Об этом стало известно Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, компания готовит умные часы SE, которые имеют жесткий пластиковый корпус. Этот материал заменит алюминий, который традиционно используется в ряде часов бренда. Таким образом, Apple намерена сэкономить на производстве устройства.

Гурман напомнил, что актуальные доступные смарт-часы Apple Watch SE стоят 249 долларов, или около 22 тысяч рублей. Второе поколение SE представили в 2022 году.

Также специалист рассказал, что этой осенью компания анонсирует юбилейную модель умных часов — Apple Watch Series 10. Гаджет получит тот же дизайн, но более тонкий корпус, увеличенный до размеров Watch Ultra дисплей, новый процессор. Также девайс может получить поддержку функции обнаружения гипертонии и апноэ во сне, однако Марк Гурман сообщил, что Apple столкнулась с трудностями при тестировании опций.

Гурман напомнил, что осенью в смартфонах Apple появится поддержка искусственного интеллекта (ИИ). По информации обозревателя, новые часы не получит интеграции с ИИ.

Ранее китайские инсайдеры рассказали, что корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone — 100 миллионов штук. В 2023 году фирма планировала реализовать от 80 до 90 миллионов единиц устройств.

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      Андрей Ставицкий
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