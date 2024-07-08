Байден объяснил отторжением экстремизма победу левых во Франции

MSNBC: Байден заявил, что Франция отвергла экстремизм с победой левых на выборах

Франция отвергла экстремизм с победой левых на досрочных парламентских выборах. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил президент США Джо Байден.

«Франция отвергла экстремизм. Демократы отвергнут его и здесь», — сказал американский лидер, отмечая, что то же самое будет означать и его победа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что высокопоставленные западные чиновники расценили как «облегчение» победу левых сил на выборах в парламент Франции.

Во Франции коалиция левых партий «Новый народный фронт» победила на парламентских выборах, получив 182 места. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на втором месте, у нее 168 мест. На третьем — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 143 местами.