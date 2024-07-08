МВД Франции назвало победителя парламентских выборов

МВД Франции: левый «Новый народный фронт» побеждает на выборах с 182 местами

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Об этом сообщает МВД страны.

Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на втором месте, у нее 168 мест. На третьем — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен со 143 местами.

Еще 45 мест получила партия республиканцев. Остальные в совокупности получили 39 мест.

Премьер-министр страны Габриэль Атталь объявил, что подаст в отставку утром в понедельник, 8 июля. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон уже заявил о готовности сформировать новое правительство.

Второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента Франции прошел в воскресенье, 7 июля.