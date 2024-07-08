Президент США Байден выразил уверенность в поддержке Демократической партии

Президент США Джо Байден выразил уверенность в поддержке Демократической партии после неудачного выступления на дебатах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он улыбнулся и громко ответил: "Да"», — сообщает пул Белого дома. Так американский лидер ответил на вопрос о том, поддерживают ли его однопартийцы.

Ранее бывший советник Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика. По его словам, проблема американского лидера заключается не в его возрасте, а в способности функционировать в роли президента. Эмануэль отметил, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но также дипломатов и демократов.