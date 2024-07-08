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00:01, 8 июля 2024Мир

Байден выразил уверенность в поддержке Демократической партии

Президент США Байден выразил уверенность в поддержке Демократической партии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден выразил уверенность в поддержке Демократической партии после неудачного выступления на дебатах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он улыбнулся и громко ответил: "Да"», — сообщает пул Белого дома. Так американский лидер ответил на вопрос о том, поддерживают ли его однопартийцы.

Ранее бывший советник Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика. По его словам, проблема американского лидера заключается не в его возрасте, а в способности функционировать в роли президента. Эмануэль отметил, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но также дипломатов и демократов.

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      Марина Совина
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