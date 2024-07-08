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13:48, 8 июля 2024Россия

Больше десяти человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в российском регионе

14 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Красноярском крае

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

14 человек пострадали при аварии с грузовиком и микроавтобусом в Красноярском крае. О последствиях ДТП сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«14 пострадавших обратились за медицинской помощью, все были осмотрены», — пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы краевого министерства, четверых пострадавших госпитализировали, в том числе ребенка. Другой информации на данный момент нет.

Ранее на 43-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге загорелись две фуры, полностью перекрыв движение транспорта по автомагистрали. На опубликованных кадрах виден пожар, охвативший стоящие посреди дороги грузовики.

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      Никита Абрамов
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