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14:34, 8 июля 2024Забота о себе

Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

Профессор Флакс: частая быстрая утомляемость может быть симптомом анемии

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс назвал быструю утомляемость симптомом железодефицитной анемии и некоторых других опасных для жизни болезней. Его слова передает РИА Новости.

По словам врача, частая утомляемость — естественная реакция организма на перегрузки. С подобной проблемой, люди обычно обращаются к неврологу. Однако, по его словам, в ходе обследования могут быть выявлены не только анемия, но и проблемы с сердцем, рак или заболевания в области гастроэнтерологии, пульмонологии, эндокринологии или урологии.

Флакс подчеркнул, что установить причину быстрой утомляемости может только врач на основании результатов анализов и обследования.

При этом, по словам эксперта, если причиной усталости являются перегрузки, человеку надо научиться отдыхать, стараться регулярно высыпаться, а во время выходных и праздников переставать думать о работе.

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      Наталья Обрядина
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