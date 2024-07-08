Доходы некоторых айтишников в России резко выросли

Solar Staff: за полгода доход внештатных программистов в России вырос на 40 %

За первые шесть месяцев 2024 года внештатные айтишники в России стали получать на 40 процентов больше. О резком росте доходов некоторых IT-специалистов со ссылкой на исследование сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff сообщает газета «Известия».

За полгода программисты, предпочитающих работать в качестве внештатных сотрудников, стали получать до 147 тысяч рублей в месяц. Также выросли доходы у менеджеров по маркетингу (плюс 16 процентов, до 95 тысяч рублей) и у копирайтеров (плюс 21 процент, до 41,2 тысячи рублей). Стали платить больше рекрутерам (плюс 53, процента, 46,3 тысячи рублей), финансовым менеджерам (плюс 14 процентов, 143 тысячи рублей), системным аналитикам (плюс 8 процентов, до 181 тысячи рублей), графическим дизайнерам (плюс 8 процентов, до 56,5 тысячи рублей) и редакторам текстов (плюс 34 процента, до 67 тысячи рублей).

Как отметил генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий, рост доходов указанных специалистов стал результатом увеличивающегося спроса на квалифицированные услуги кадров, которые увеличивают конкурентоспособность компании и позволяет ей динамично развиваться. Такой тренд отражает глобальные изменения, где гибкость, специализированные компетенции и оперативность превращаются в ключевые факторы успеха.

«Рынок адаптируется к новым экономическим вызовам и активно интегрирует гибкие формы занятости. Например, рекрутеры стали более востребованы из-за ускорения цифровой трансформации и растущего спроса на квалифицированный персонал в IT-секторе, тогда как финансовые менеджеры получают больше благодаря стремлению компаний к улучшению своих финансовых показателей и оптимизации операционной деятельности», — пояснил он.

Как показал опрос консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир», 39 процентов россиян не боятся увольнения и готовы уже в 2024 году покинуть свое нынешнее место работы и перейти на другое. Также эксперты подсчитали, что в 2023 году были сокращены только три процента респондентов. Еще четыре процента признались, что в 2025 году их могут принудительно уволить. 12 процентов рассчитывают покинуть своих работодателей по собственному желанию. К смене места работы россиян толкает желание получать более высокую зарплату и улучшить условия труда.