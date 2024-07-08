Домохозяек призвали заманить моль в феромонные ловушки

«БелНовости»: избавиться от моли в доме удастся с помощью феромонных ловушек

Избавиться от пищевой моли в доме удастся с помощью лаврового листа и гвоздики, а также феромонных ловушек. Простые способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

В первую очередь специалисты посоветовали проверить крупы, муку, сухофрукты, чай, кофе, какао и корма для животных, которые хранятся на кухне. При обнаружении червячков или паутинки продукт, где «обитали» вредители, стоит выбросить, а оставшиеся — поместить на несколько дней в морозильную камеру или, наоборот, прокалить в духовке.

Шкаф после визита моли следует вымыть, высушить и протереть уксусом. Кроме того, эксперты порекомендовали пересыпать крупы и другие продукты в контейнеры и банки с герметичными крышками, чтобы насекомые не смогли туда проникнуть. В них также можно положить лавровый лист или гвоздику. Еще один эффективный способ борьбы с молью — феромонные ловушки для взрослых насекомых: прилетев на запах, они прилипнут к ней и больше не смогут размножаться.

Ранее в июле дачникам предложили избавиться от мышей на даче с помощью уксусной эссенции.