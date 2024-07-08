Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 8 июля 2024Экономика

Домохозяек призвали заманить моль в феромонные ловушки

«БелНовости»: избавиться от моли в доме удастся с помощью феромонных ловушек

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Избавиться от пищевой моли в доме удастся с помощью лаврового листа и гвоздики, а также феромонных ловушек. Простые способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

В первую очередь специалисты посоветовали проверить крупы, муку, сухофрукты, чай, кофе, какао и корма для животных, которые хранятся на кухне. При обнаружении червячков или паутинки продукт, где «обитали» вредители, стоит выбросить, а оставшиеся — поместить на несколько дней в морозильную камеру или, наоборот, прокалить в духовке.

Шкаф после визита моли следует вымыть, высушить и протереть уксусом. Кроме того, эксперты порекомендовали пересыпать крупы и другие продукты в контейнеры и банки с герметичными крышками, чтобы насекомые не смогли туда проникнуть. В них также можно положить лавровый лист или гвоздику. Еще один эффективный способ борьбы с молью — феромонные ловушки для взрослых насекомых: прилетев на запах, они прилипнут к ней и больше не смогут размножаться.

Ранее в июле дачникам предложили избавиться от мышей на даче с помощью уксусной эссенции.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

      Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

      Путин поручил внести одно изменение при выплате материнского капитала

      Премьер Индии поделился планами по дальнейшему сотрудничеству с Россией

      Россиянам назвали способы правильно одеться в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше