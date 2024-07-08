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11:16, 8 июля 2024Ценности

Екатерина Варнава показала фигуру в купальнике

39-летняя актриса Екатерина Варнава показала фигуру в белом купальнике

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой, сидя вместе с собакой в шезлонге у бассейна и охлаждаясь с помощью мини-вентилятора. При этом 39-летняя звезда надела белый слитный купальник с черной окантовкой и золотистыми пуговицами на груди.

Кроме того, артистка примерила мюли на шпильках и солнцезащитные очки, дополнив образ массивным колье с кулоном, браслетами и серьгами-кольцами.

Ранее в июле Екатерина Варнава показала внешность после смены имиджа.

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      Карина Черных
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