39-летняя актриса Екатерина Варнава показала фигуру в белом купальнике

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой, сидя вместе с собакой в шезлонге у бассейна и охлаждаясь с помощью мини-вентилятора. При этом 39-летняя звезда надела белый слитный купальник с черной окантовкой и золотистыми пуговицами на груди.

Кроме того, артистка примерила мюли на шпильках и солнцезащитные очки, дополнив образ массивным колье с кулоном, браслетами и серьгами-кольцами.

Ранее в июле Екатерина Варнава показала внешность после смены имиджа.