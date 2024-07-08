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14:03, 8 июля 2024Бывший СССР

Генерал ФСБ рассказал об оперативной игре для разоблачения украинских вербовщиков

Генерал ФСБ Михайлов: оперативная игра помогла разоблачить вербовщиков пилота РФ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Оперативная игра позволила разоблачить украинских вербовщиков пилота российского бомбардировщика, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он добавил, что сотрудники российских спецслужб вынуждены сейчас постоянно поднимать свой профессионализм.

«Наши сотрудники показывают себя эффективно с точки зрения предотвращения таких инцидентов. Мы помним ситуацию с угоном вертолета, но помним также, что летчик был в итоге уничтожен, — сказал Михайлов. — Сегодня мы имеем дело не с колхозными спецслужбами, а с очень сильными и амбициозными, с высококвалифицированными профессионалами, которые ведут борьбу против нас».

По словам генерал-майора, вербовка российского летчика для угона бомбардировщика Ту-22М3 на Украину происходила под контролем российских спецслужб, и именно благодаря этому их удалось разоблачить.

«Это была оперативная игра, которая и позволила разоблачить вербовщиков. Но это именно игра, искусство, которое предполагает постоянное поднятие планки профессионализма. Мы находимся в сложных условиях», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Несмотря на угрозы, летчик не испугался и сразу же рассказал обо всем командованию. После этого к делу подключились российские спецслужбы.

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