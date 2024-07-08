Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о соответствии Байдена его должности

Столтенберг ушел от ответа на вопрос о соответствии Байдена его посту

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о соответствии президента США Джо Байдена его посту. Слова генсека альянса передает Politico.

«Я думаю, что для НАТО важно держаться подальше от подобных внутренних дискуссий», — заявил Столтенберг в ответ на вопрос о соответствии Байдена занимаемой им должности.

Генсек назвал подобные обсуждения важными для США, однако отметил, что «НАТО не должно в них участвовать».

Ранее американский лидер заявил, что выйдет из президентской гонки только в том случае, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и призовет его к этому.

