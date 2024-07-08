Губернатор приграничного российского региона заявил о проблемах с электричеством

Ростовский глава Голубев: в регионе аварии на ЛЭП и перебои с электричеством

В приграничной Ростовской области зафиксированы аварии на линиях электропередачи (ЛЭП), часть районов области осталась без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам чиновника, самая напряженная ситуация с перебоями в подаче электричества сложилась в Таганроге и Неклиновском районе области. Также проблемы с энергоснабжением были зафиксированы в других районах.

«Задача — не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций. Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу», — заявил глава Ростовской области. Он добавил, что власти понимают всю сложность ситуации.

Ростовская область граничит с Донецкой областью, часть которой по-прежнему контролируют Вооруженные силы Украины.

Ранее, в начале июля, власти Белгородской, Курской и Воронежской областей заявляли о проблемах с электричеством из-за «внешнего воздействия» на электросети. Сообщалось, что в Белгородской области без света остались 90 процентов домов.