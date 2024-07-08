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06:00, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Снятая в 1950-х годах реклама кухни будущего впечатлила пользователей сети

На портале Reddit набрала популярность снятая в 1950-х годах реклама кухни будущего. Видео впечатлило пользователей сети: некоторые из них признались, что хотели бы иметь такую же кухню.

В рекламе показали гаджеты, которые, как предполагалось, будут использоваться на кухне. Среди них были пепельница в виде пеликана, которая сама тушит окурки сигарет, аппарат для приготовления пончиков и крышка, благодаря которой салаты и другие блюда остаются холодными. Помимо этого, в ролике можно увидеть прибор для отделения белка от желтка и подставку, которая позволяет держать телефонную трубку на плече.

Реклама кухни будущего восхитила комментаторов. «Выглядит потрясающе!», «Я не курю, но я хочу этого пеликана», «Большую часть этих приборов я купил бы себе на кухню», — написали пользователи.

«Выглядит круто, но эти приборы доставят много хлопот, так как их надо мыть и куда-то складывать. К тому же они не очень нужны. К примеру, отделить белок от желтка очень просто, вам не нужен для этого специальный гаджет», — выразил мнение один из комментаторов.

Ранее пользователь опубликовал на Reddit показавшуюся ему странной запись с камеры наблюдения у двери дома. Комментаторы попытались определить, что именно запечатлено на видео.

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      Олег Давыдов
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