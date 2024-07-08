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09:03, 8 июля 2024Россия

Коллекторы принесли канистру бензина к дому россиянина и оставили послание

В Краснодарском крае коллекторы принесли венок и канистру к дому мужчины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае коллекторы принесли канистру бензина и венок к дому предполагаемого должника, а также оставили послание с угрозами. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

В приклеенной к венку записке говорится о долге некоего мужчины. «Если Александр не вернет, что он должен, — будете гореть!» — указано там.

Житель станицы Новотитаровской, обнаруживший венок и канистру, заявил, что не знает, о каком Александре может идти речь. «Вы попали не по адресу. А мы теперь боимся за свою жизнь!» — обратился он к авторам послания.

Ранее в Москве коллекторы захотели выселить жену бойца спецоперации. По словам женщины, в ее квартиру вломились восемь человек, выломав входную дверь. Жена бойца утверждает, что неизвестных подослал человек, называющий себя новым собственником жилья.

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      Алан Босиков
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