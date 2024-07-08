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15:59, 8 июля 2024Из жизни

Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

В Великобритании женщина продала битый фарфор с чердака за 22 миллиона рублей

Фото: Gena Melendrez / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщина нашла на чердаке коробку с китайским фарфором и продала ее на аукционе за 197 тысяч фунтов стерлингов (22 миллиона рублей). Об этом пишет The Guardian.

Джилл Стюарт залезла на чердак, чтобы найти рождественские украшения, и случайно наткнулась на старую коробку, подписанную как «битый фарфор». Коробка досталась ей от деда 20 лет назад. Он на рубеже XIX-XX веков служил в Китае и даже застал Боксерское (Ихэтуаньское) восстание против иностранцев. В то время он и собирал изделия из китайского фарфора. Со временем некоторые из них разбились и перешли Стюарт по наследству.

Женщина думала выбросить коробку как мусор, но затем все же решила отнести ее в аукционный дом Джона Тейлора. Его сотрудники оценили коллекцию в сумму от 740 до 1350 фунтов стерлингов, разделив ее на несколько лотов. В итоге весь фарфор был выкуплен за 160 тысяч фунтов стерлингов. Его стоимость поднялась до 196,9 тысячи фунтов из-за сборов с участников торгов.

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«Мы думали, что он хорошо продастся, но и предположить не могли, что настолько», — отметил один из аукционистов. Он подчеркнул, что продажи китайского фарфора трудно спрогнозировать: аукционный дом следил за повышающимся интересом к лотам, но даже за несколько часов до начала торгов уверенности в успехе не было.

Дед Стюарт сохранил заметки о некоторых собранных изделиях. В его записях можно найти информацию об императоре, при котором был изготовлен фарфоровый предмет, описание этого предмета и сведения о том, как он был поврежден. Так, за 59 тысяч фунтов стерлингов был продан набор из 16 фарфоровых предметов, которые были сделаны в печах императора Канси. Он правил в 1661-1722 годах.

Ранее сообщалось, что дважды украденную и найденную на автобусной остановке картину Тициана продали с аукциона. Покупатель, чье имя не называют, приобрел ее за 17,6 миллиона фунтов стерлингов — рекордно высокую цену для работ Тициана.

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      Юлия Юткина
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