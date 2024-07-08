Легенда «Спартака» сделал прогноз на победителя Евро-2024

Ловчев заявил, что Испания выйдет в финал и станет чемпионом Евро-2024

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на победителя Евро-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне думается, что Франция испанцев потрепают, но все‑таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом», — заявил легендарный игрок красно-белых.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в решающей встрече с лучшим в паре Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля. Турнир проходит в десяти городах Германии.