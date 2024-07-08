Певец Григорий Лепс признался, что предложил встречаться 18-летней невесте

61-летний российский певец Григорий Лепс раскрыл подробности отношений с 18-летней невестой Авророй Кибой. Исполнитель рассказал о романе с девушкой в «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

Исполнитель рассказал, что был инициатором отношений с Кибой. Девушка ответила согласием, но подчеркнула, что им необходимо «присмотреться друг к другу». Лепс отметил, что сейчас с возлюбленной его связывают дружеские отношения.

«У нас есть определенные отношения… пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает — слишком велика разница в возрасте», — поделился исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

Ранее в СМИ появилась информация, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, мать студентки МГИМО дала согласие на их отношения.