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10:50, 8 июля 2024Россия

Медведев заявил о попытках врагов разрушить российские святыни

Зампред СБ Медведев: Россия дает отпор попыткам разрушить святое и незыблемое

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия дает отпор попыткам врагов страны разрушить святое и незыблемое. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С таким заявлением политик выступил в день благоверных Петра и Февронии Муромских, в который отмечается День семьи, любви и верности. Он добавил, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить устои, заложенные предками.

«Основа основ в нашей жизни — прочная и счастливая семья, взаимная любовь, терпение и доверие. Умение вместе преодолевать любые жизненные тяготы», — объявил политик.

В 1547 году Русская православная церковь причислила Петра и Февронию к лику святых, а почти сразу после канонизации писатель Ермолай-Еразм составил на основе устных преданий и жизнеописания святых «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Исследователи отмечали, что в своей повести писатель совместил несколько преданий, однако общую идею ему удалось передать. Так история муромских святых распространилась далеко за пределы города.

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