Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 8 июля 2024Россия

Минобороны предложило увеличить «гробовые» выплаты семьям российских участников СВО

Минобороны России предложило увеличить «гробовые» выплаты семьям бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Минобороны России предложило увеличить «гробовые» выплаты семьям участников специальной военной операции на Украине (СВО). Ведомство подготовило соответствующий проект, его опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается увеличить выплаты на захоронение бойцов СВО в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — с 66 тысяч до 70 884 рублей, а в других регионах — с 48 тысяч до 51 552 рублей.

Кроме того, на сегодняшний день предусмотрена выплата родственникам участников СВО на установку памятников в размере 49 196 рублей. Ее предложили увеличить до 49 511 рублей.

Уточняется, что все выплаты будут производиться по фактическим затратам, но больше установленной документом суммы родственникам получить не удастся. Также выплаты будут не положены, если похороны уже состоялись за счет государства специализированной службой, либо когда семья уже получила другую социальную выплату на эти цели.

«Нормы расходов денежных средств на оплату услуг (...) подлежат индексации один раз в год, исходя
‎из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (...) Размеры выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в тексте документа с уточнением, что финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о компенсационных выплатах военнослужащим-контрактникам. Речь идет о назначении военным 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      В МИД России высказались о приезде Канье Уэста в Москву

      Россиянам назвали способы возврата переведенных по ошибке денег

      Российский стилист назвал трендом одежду со знаками зодиака

      Служивший в ВСУ чешский наемник «играл в командира»

      ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по ресторану в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше