Минобороны предложило увеличить «гробовые» выплаты семьям российских участников СВО

Минобороны России предложило увеличить «гробовые» выплаты семьям бойцов СВО

Минобороны России предложило увеличить «гробовые» выплаты семьям участников специальной военной операции на Украине (СВО). Ведомство подготовило соответствующий проект, его опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается увеличить выплаты на захоронение бойцов СВО в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — с 66 тысяч до 70 884 рублей, а в других регионах — с 48 тысяч до 51 552 рублей.

Кроме того, на сегодняшний день предусмотрена выплата родственникам участников СВО на установку памятников в размере 49 196 рублей. Ее предложили увеличить до 49 511 рублей.

Уточняется, что все выплаты будут производиться по фактическим затратам, но больше установленной документом суммы родственникам получить не удастся. Также выплаты будут не положены, если похороны уже состоялись за счет государства специализированной службой, либо когда семья уже получила другую социальную выплату на эти цели.

«Нормы расходов денежных средств на оплату услуг (...) подлежат индексации один раз в год, исходя

‎из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (...) Размеры выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в тексте документа с уточнением, что финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о компенсационных выплатах военнослужащим-контрактникам. Речь идет о назначении военным 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.