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18:01, 8 июля 2024Силовые структуры

Минюст внес компанию Venajan Demokratian Puolesta в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ внес Venajan Demokratian Puolesta в список нежелательных компаний

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство юстиции России внесло финскую компанию Venajan Demokratian Puolesta в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию SOTA media («СОТА медиа»), ранее признанную нежелательной Генпрокураторой России. По данным Генпрокуратуры, распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе.

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      Анна Габай
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