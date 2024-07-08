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17:56, 8 июля 2024Из жизни

Мужчина без среднего пальца рассказал о неожиданной проблеме при вождении автомобиля

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Мужчина, родившийся четырехпалым, столкнулся с неожиданной проблемой при вождении автомобиля. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

Пользователь с ником kuparata поделился фотографией своих рук и объяснил, что из-за так называемой олигодактилии у него отсутствуют средние пальцы. По его словам, в раннем детстве ему сделали операцию по удалению костей среднего пальца на левой руке, так как они были недоразвиты и «застряли» на тыльной стороне ладони чуть ниже того места, где должен начинаться средний палец. А на правой руке средний и безымянный пальцы просто срослись в один.

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В комментариях многие пользователи признались, что прежде не слышали об олигодактилии и не видели ничего подобного. Они подметили одну сложность, с который неизбежно должен был столкнуться мужчина: невозможность показывать средний палец тем, кто ему не нравится и надоедливым автомобилистам во время вождения. В ответ автор написал, что вместо грубых жестов ему приходится сигналить и кричать.

Ранее сообщалось, что у мужчины из Австрии, курившего 17 лет, начались проблемы с дыханием. Как оказалось, проблема была вызвана тем, что у него в горле выросли волосы.

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      Антонина Черташ
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