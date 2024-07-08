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18:58, 8 июля 2024Из жизни

Мужчина нашел самую опасную открывалку для пива

Мужчина из Флориды открыл банку пива зубами живого аллигатора

Житель американского штата Флорида нашел способ открыть банку пива зубами живого аллигатора и попал на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в X (бывший Twitter).

Мужчина отдыхал с друзьями на лодке и решил использовать в качестве открывалки одного из самых опасных хищников. На видео мужчина подзывает аллигатора к краю борта судна, берет рептилию за голову и протыкает банку о ее острые зубы. Под одобрительные крики друзей смельчак отдает пиво одному из них. Тот опустошает банку, выливая часть пива себе на голову.

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Хотя в итоге мужчины на лодке не пострадали, The New York Post со ссылкой на экспертов напомнил, что аллигаторы не безобидны. Обычно они избегают людей, но могут напасть, если почувствуют угрозу. Издание также отметило, что законы штата Флорида запрещают причинять аллигаторам вред и кормить их.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пони по прозвищу Патрик отметил День святого Патрика пивом.

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      Юлия Юткина
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