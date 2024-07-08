На Западе предупредили о скорой расправе «Азова» над Зеленским

Аналитик Меркурис: «Азов» расправится с Зеленским в случае переговоров с Россией

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) расправятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в случае начала мирных переговоров с Россией. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«Члены бригады "Азов" угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним. Бойцы уже выступали с подобными угрозами в прошлом и, мне кажется, было бы большой ошибкой не воспринимать их предупреждения всерьез», — сказал он.

По его словам, приверженцы правых идеологий в рядах украинской армии готовы продолжать боевые действия и никогда не примут переговоры с Москвой.

Ранее Меркурис заявил, что план российского президента Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта начинают поддерживать все больше людей в мире.