На Западе раскрыли план США по России

Экс-посол Аро: США предложат РФ договориться по Украине после выборов

Экс-посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро в эфире YouTube-канала LCI раскрыл план США по решению украинского конфликта. По его мнению, Соединенные Штаты предложат России договориться по вопросу Украины после выборов вне зависимости от их итогов.

Дипломат отметил, что американцы реалисты, они осознают невозможность возвращения территорий под контроль Киева.

«Возможно, я ошибаюсь, но я убежден, что, независимо от итогов президентских выборов в США в ноябре, с Россией будет достигнуто соглашение», — заявил Аро.

Он уточнил, что с такой инициативой выступит именно Вашингтон, а Европа примет мирное урегулирование на предложенных условиях.

Ранее французский генерал Николя Ришу допустил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется встретиться и пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

