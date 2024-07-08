Развитие болезни Альцгеймера связали со здоровьем кишечника

Huffpost: воспаление в кишечнике может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Воспаление в кишечнике существенно повышает риск развития болезни Альцгеймера. Новые подтверждения связи между здоровьем ЖКТ и слабоумием найдены в ходе последних исследований, пишет издание Huffpost.

В ходе эксперимента ученые взяли кровь и образцы кала у 69 человек с болезнью Альцгеймера и у 64 здоровых людей. Затем они пересадили их микрофлору крысам, которым давали антибиотики в течение недели. В результате они обнаружили, что нейродегенеративное заболевание может передаваться грызунам через кишечный микробиом. Это открытие подтвердило гипотезу о влиянии пищеварительной системы на здоровье мозга.

Профессор неврологии Королевского колледжа Лондона и один из ведущих авторов этого исследования Сандрин Туре заявила, что полученная информация — это важный шаг для понимания болезни Альцгеймера. Открытие того факта, что состав кишечной микробиоты играет роль в развитии заболевания, впоследствии может привести к «потенциальным достижениям в области терапевтических вмешательств», отметила она

С этим согласилась и руководитель исследовательской группы Ивонн Нолан, отметившая, что понимание роли кишечных микробов при ранней диагностике деменции может открыть возможности для разработки новых методов лечения. «Людям с болезнью Альцгеймера обычно ставят диагноз при появлении когнитивных симптомов или позднее. Это может быть слишком поздно, по крайней мере, для современного подхода к терапии этого заболевания», — добавила она.

Ранее диетолог Келли Кара из Университета Тафтса (США) заявила, что сбалансированная диета в детстве и юности уменьшает риск развития деменции в пожилом возрасте. Она рассказала, что опрос более трех тысяч британцев показал, что лишь восемь процентов людей, которые не следили за питанием, имеют высокие умственные способности после 60 лет.