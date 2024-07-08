Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

Китаевед Вавилов: Индия может предложить России территорию под военную базу

У Индии не так много вариантов заинтересовать Россию в рамках двустороннего сотрудничества, но есть как минимум один важный проект, который является одной из целей визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Его назвал китаевед Николай Вавилов, которого цитирует «Царьград».

По мнению Вавилова, Дели может выделить территорию под российскую военную базу. «Нам нужна военная база в Индийском океане», — утверждает китаевед.

Также Индия заинтересована в продолжении закупок у России оружия. Кроме того, факт выбора индийским премьером для первого после переназначения госвизита именно России говорит об «особом статусе Москвы», считает Вавилов.

По его мнению, свою роль сыграло и укрепление отношений между Россией и Китаем, и Индия тут не хочет оставаться в стороне.

Ранее высокопоставленный индийский дипломат высказался, что визит Моди в Москву указывает на неизменную близость Индии и России. При этом, по данным источников, во время переговоров от российской и индийской сторон вряд ли стоит ожидать громких заявлений.

Моди прилетел в Москву в понедельник. Официальный визит индийского премьера в Россию продлится два дня.