В Индии рассказали о значении визита премьера в Москву

Bloomberg: визит премьера Индии Моди в Москву указывает на близость Индии и РФ

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву указывает на неизменную близость Индии и России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники из числа высокопоставленных индийских дипломатов.

«Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки», — утверждается в публикации.

По данным источников, во время переговоров от российской и индийской сторон вряд ли ожидаются громкие заявления.

Ранее индийский премьер вылетел в Москву в рамках официального двухдневного визита, который пройдет с 8 по 9 июля.

Моди заявил, что ожидает возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которого индийский премьер назвал другом.