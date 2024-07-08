Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 8 июля 2024Мир

В Индии рассказали о значении визита премьера в Москву

Bloomberg: визит премьера Индии Моди в Москву указывает на близость Индии и РФ

Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву указывает на неизменную близость Индии и России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники из числа высокопоставленных индийских дипломатов.

«Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки», — утверждается в публикации.

По данным источников, во время переговоров от российской и индийской сторон вряд ли ожидаются громкие заявления.

Ранее индийский премьер вылетел в Москву в рамках официального двухдневного визита, который пройдет с 8 по 9 июля.

Моди заявил, что ожидает возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которого индийский премьер назвал другом.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      В смартфонах Xiaomi разрешат отключить рекламу

      Украина обещала миллионы долларов за угон российского бомбардировщика. Как в Киеве хотели завербовать летчика?

      Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

      Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

      В России начали серийно производить гибридные автомобили

      Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

      Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

      Российские таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки перед завершением льготной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше