Новостройки обвинили в возникновении смерчей

Доцент Милькина: новостройки обеспечивают условия для возникновения смерчей

Возникновение смерчей может быть связано со строительством новых жилых комплексов, включающих высотные здания, рассказала «Лайф» начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ирина Милькина.

Специалисты считают, что для образования смерча необходимо несколько условий: теплый влажный воздух в нижних слоях атмосферы, перепады скорости ветра на разных высотах и поднятие теплого воздуха вверх.

«Строительство районов в форме параллелепипедов может создавать области, в которых происходит сильное вихревое движение. Думаю, многие замечали, что во дворах в форме колодцев, окруженных высокими домами, часто гуляет сильный ветер, иногда почти сбивающий с ног», — объяснила эксперт. Влияет на обстановку и асфальтовое покрытие. Оно раскаляется, тем самым образуя дополнительные теплые потоки воздуха.

Ранее во время шторма жители Подмосковья заметили смерч. На снятых очевидцами кадрах видно, что мощный атмосферный вихрь сформировался на горизонте, за деревьями в Волоколамске.