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00:53, 8 июля 2024Мир

Олланд объявил об отказе выдвигаться на пост главы будущего правительства

Олланд рассказал, что не будет претендовать на пост главы будущего правительства
Франсуа Олланд

Франсуа Олланд. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Избравшийся в парламент Франции от департамента Коррез и от коалиции левых «Новый народный фронт», экс-президент Франсуа Олланд рассказал, что не претендует на пост главы будущего правительства. Об этом политик заявил в эфире телеканала BFMTV.

Ранее нынешний премьер Франции Габриэль Атталь рассказал, что в понедельник, 8 июля, подаст в отставку с поста главы кабмина по итогам второго тура парламентских выборов в стране.

«Чтобы быть в правительстве, еще нужно быть кандидатом на то, чтобы им руководить, каковым я не являюсь», — отметил Олланд.

По его мнению, было бы логично, чтобы после выборов Эммануэль Макрон в связи с формированием будущего парламента обратился к коалиции «Новый народный фронт», набирающей больше других мест в парламенте. Но при этом политик выразил сомнения, что «уходящее большинство» Макрона на это настроено.

Ранее сообщалось, что Франсуа Олланд лидирует по итогам второго тура выборов в департаменте Коррез, что позволяет ему избраться в парламент страны.

7 июля во Франции прошел второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

Также сообщалось, что Франсуа Олланд решил баллотироваться в Национальное собрание, чтобы не допустить приход к власти крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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      Марина Совина
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