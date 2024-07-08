Оператор «Стрелы» рассказал о применении самонаводящихся ракет

Оператор ЗРК «Стрела-10» рассказал о применении ракет с головкой самонаведения

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10», которые применяют в ходе специальной военной операции, используют ракеты с головками самонаведения (ГСН) для поражения воздушных целей. Об этом рассказал оператор ЗРК с позывным Родя, передает ТАСС.

«"Стрела-10" — установка простая, цель обнаруживаешь визуально, наводишься. Это [на зенитной ракете] самонаводящаяся головка, которая захватывает цель и при пуске идет именно за ней. [Установка] очень мобильная — на разложиться уходит буквально 20 секунд, можно стрелять на ходу», — сказал он.

Командир взвода с позывным Стрела отметил, что ЗРК нашел себя в поражении беспилотников, хотя изначально его разрабатывали для борьбы с самолетами и вертолетами. По его словам, борьба с дронами — это «ювелирная работа», поскольку малоразмерный беспилотник сложно увидеть в небе.

Механик-водитель «Стрелы-10» с позывным Витамин рассказал, что в расчете ЗРК есть пулеметчик, который прикрывает машину от атак дронов-камикадзе.

В мае в концерне «Калашников» сообщили, что зенитные управляемые ракеты 9М333, которыми вооружают комплексы «Стрела-10М3», хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации.