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07:03, 8 июля 2024Мир

Орбан выложил необычный видеоролик с Путиным по итогам визита в Москву

Орбан опубликовал необычное видео по итогам встречи с Путиным в Москве

Victor Orban / Twitter

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выложил необычный видеоролик по итогам своего визита в Москву, куда он прибыл на переговоры по украинскому вопросу с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Необычности добавила наложенная поверх кадров героическая музыка. Также монтажеры добавили эффект slow motion (замедление), из-за чего моменты, где премьер-министр выходит из самолета или общается с российским лидером, выглядят более поммезно. Этот же эффект был наложен на съемку выхода Владимира Путина к гостям.

Ранее Орбан высказался о последствиях конфликта на Украине для мира. По его словам, кризис может привести к разделению мира на блоки.

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      Александра Синицына
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