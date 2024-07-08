Орбан выложил необычный видеоролик с Путиным по итогам визита в Москву

Орбан опубликовал необычное видео по итогам встречи с Путиным в Москве

Victor Orban / Twitter

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выложил необычный видеоролик по итогам своего визита в Москву, куда он прибыл на переговоры по украинскому вопросу с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Необычности добавила наложенная поверх кадров героическая музыка. Также монтажеры добавили эффект slow motion (замедление), из-за чего моменты, где премьер-министр выходит из самолета или общается с российским лидером, выглядят более поммезно. Этот же эффект был наложен на съемку выхода Владимира Путина к гостям.

Ранее Орбан высказался о последствиях конфликта на Украине для мира. По его словам, кризис может привести к разделению мира на блоки.