Пенсионер напал на женщину из-за отказа уступить ему место

В Китае мужчина ударил пассажирку метро из-за отказа уступить место

Мужчина из Китая устроил скандал и напал на девушку в транспорте из-за того, что не мог сесть. Об этом сообщает South China Morning Post.

65-летний пенсионер с тростью зашел в вагон метро в Пекине и попросил девушку уступить ему место. Он получил отказ, пассажирка заявила, что предложит свое место кому-нибудь другому. Тогда мужчина стал агрессивно кричать на нее и попытался согнать ее с места: он поставил трость между ног пассажирки и стал раскачивать ее, раздвигая их, а затем несколько раз ударил девушку по рукам. Женщину возмутило поведение пенсионера. «Вызывайте полицию, мы поедем в полицейский участок, и вы скажете, что я приставал», — ответил он девушке. Инцидент попал на видео.

При этом в какой-то момент конфликта сидящая рядом с девушкой женщина освободила свое место и предложила мужчине сесть. Он принял ее предложение, но продолжил кричать на отказавшую ему пассажирку.

В конфликт вмешались сотрудники службы безопасности метрополитена. Мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Китая 20 лет использовала найденную в поле боевую гранату вместо молотка. Боеприпас случайно заметили дома у женщины строители.