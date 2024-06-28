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12:35, 28 июня 2024Из жизни

Женщина 20 лет использовала гранату вместо молотка

Женщина из Китая нашла гранату в поле и 20 лет использовала ее как молоток

Фото: @Baidu

Пенсионерка из Китая использовала найденную в поле боевую гранату вместо молотка. Об этом пишет South China Morning Post.

90-летняя женщина по фамилии Цинь из провинции Хубэй нашла необычную «металлическую шишку» еще 20 лет назад, когда работала на своей ферме. Граната лежала в земле и, когда женщина очистила ее от грязи, то подумала, что перед ней рабочий инструмент. Цинь забрала его домой и долгие годы использовала вместо молотка: она раскалывала гранатой орехи, использовала ее как толкушку для специй и забивала ею гвозди.

Правда о гранате вскрылась 23 июня, когда строители пришли к ее старому дому, чтобы снести постройку. Заметив необычный предмет, они быстро опознали в нем оружие и сообщили о находке в полицию. На место прибыли саперы, которые изъяли гранату. При этом ее деревянная ручка за годы использования стала абсолютно гладкой, а на металлической верхушке остались многочисленные вмятины от гвоздей. Примечательно, что запал гранаты был в сохранности и хорошо заметен.

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Полиция сообщила, что боеприпас будет уничтожен под контролем специалистов. Правоохранители также напомнили жителям провинции, что о любом найденном оружии нужно сообщать правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пенсионеры прожили 74 года с опасной бомбой XIX века в саду. Хозяева участка не раз перемещали ее и использовали как украшение, прежде чем узнали, что в ней по-прежнему есть боезаряд.

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      Антонина Черташ
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