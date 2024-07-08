Песков отверг послание Путина Байдену через Орбана

Песков: Путин не передавал никакое послание Байдену через Орбана

Президент России Владимир Путин не передавал никакое послание американскому лидеру Джо Байдену через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 5 июля посетил Москву, а 8 июля отправился в США на саммит НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о послании главы государства американскому коллеге.

Премьер-министр Венгрии отправился в Вашингтон после визита в Китай. В администрации главы венгерского правительства отметили, что Орбан летит в Вашингтон на саммит НАТО, но использует поездку и для своей «миссии мира».

5 июля Орбан прилетел в Москву. В столице он провел переговоры с президентом России. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».