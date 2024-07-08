Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи

Польша обязалась предоставить Украине несколько пакетов военной помощи

Польша обязалась предоставить несколько пакетов военной помощи Украине в 2024 году, что следует из заключенного между странами соглашения по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте соглашения указано, что Польша уже предоставила Украине 44 пакета военной помощи с начала конфликта, а общая сумма превысила четыре миллиарда евро.

«Польша будет продолжать работу логистического хаба и выражает решимость сохранить свою ведущую роль в обеспечении эффективных поставок вооружения и оборудования в Украину», — указано в тексте соглашения.

Отмечено, что Польша планирует способствовать перемещению личного состава и вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию других стран в целях обучения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Варшава готова рассмотреть возможность передачи Киеву истребителей МиГ, если Североатлантический альянс разрешит заменить самолеты.