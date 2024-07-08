Пожилые партнеры с разными темпераментами научились находить компромисс в постели

Пожилые партнеры из Чили рассказали, как научилась находить компромисс в постели при разном темпераменте. Своим опытом супруги поделились в беседе с The Guardian.

62-летняя Наталья рассказала, что замужем за 63-летним Хуаном Луисом уже 33 года, и сексом они занимаются каждый день. Однако с наступлением климакса либидо женщины стало гаснуть, она часто чувствует себя уставшей. «Я бы занималась сексом раз в неделю, но думаю, Хуан Луис хотел бы делать это два или три раза в день. Обычно это происходит каждую ночь, потому что я иду на компромисс. Он помогает мне расслабиться, возбудиться. Мы можем выпить, посмотреть фильм — сделать что-нибудь романтическое», — рассказала она.

По словам женщины, помогает ей и то, что она знает мужа фактически всю жизнь. «Мы счастливы ходить голышом рядом друг с другом и всегда спим обнаженными. Я не ношу пижамы уже несколько десятилетий», — призналась она.

Хуан Луис подтверждает — его либидо очень высокое, и сексуально его интересует только жена. «Если бы я мог заниматься любовью с супругой каждый день, я бы это делал. Возможно, я ее утомляю, потому что постоянно склоняю ее к сексу. У Натальи наступил климакс, и она не так часто в настроении», — отметил он.

Мужчина также добавил, что готовит жене вкусные блюда, делает ей массаж ног и тела и смешит ее, чтобы помочь ей почувствовать себя желанной и сексуальной.

Совершенно невероятно, что мы занимаемся сексом почти каждый день на протяжении последних 30 лет. За годы мы перепробовали все, а я до сих пор люблю просто прикасаться к жене. Она определенно не такая пылкая, как раньше, возможно, из-за возраста, поэтому мы реже занимаемся оральным сексом и пробуем меньше поз. Иногда ей ничего не хочется, поэтому мы просто смотрим фильм или идем спать. Я думаю, главное — принять желания друг друга Хуан Луис

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