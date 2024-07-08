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10:02, 8 июля 2024Среда обитания

Правительство выделит миллиарды на очистку рек в России

Правительство России выделит 6,5 млрд рублей на очистку рек и строительство дамб

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Власти России выделят еще 6,5 миллиарда рублей до конца 2024 года на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек. Об этом говорится на сайте правительства.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев обозначил основные векторы дальнейшего развития Росводресурсов на заседании коллегии организации. Он отметил, что за последние три года уже было построено свыше 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено более 220 километров русел рек. Перечисленные работы обошлись в 23 миллиарда рублей.

Петрушев добавил, что другим важным направлением работы Росводресурсов является реализация профильных мероприятий нацпроекта «Экология». По его словам, результаты уже сейчас положительно сказываются на качестве жизни около 17 миллионов россиян.

Ранее в России предложили обновить стратегию развития заповедной системы. Минприроды считает, что в обновленной версии нужно учесть национальные цели и майский указ президента.

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      Александра Качан
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