Президент Грузии прокомментировала итоги выборов во Франции

Президент Грузии Зурабишвили назвала победой демократии итог выборов во Франции

Итоги выборов во Франции отражают победу демократии в республике. Так в социальной сети X результаты голосования прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Браво, Франция. Голосование за демократию, Европу и человеческое достоинство является победой Франции», — говорится в публикации.

Она добавила, что итоги выборов отражают интересы международных сил, противостоящих России.

Ранее в Госдуме заявили о поражении президента Франции Эммануэля Макрона на досрочных парламентских выборах в стране. По мнению спикера парламента Вячеслава Володина, французы готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона.