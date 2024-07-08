В Госдуме заявили о поражении Макрона

Спикер ГД Володин заявил о поражении Макрона на досрочных выборах во Франции

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин заявил о поражении президента Франции Эммануэля Макрона на досрочных парламентских выборах в стране. Свой комментарий по ситуации российский политик опубликовал в Telegram-канале.

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил, что выборы во Франции были объявлены по инициативе самого Макрона. По мнению Володина, французы готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона.

«Во Франции развернулась борьба за власть. Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства», — написал спикер Госдумы.

Он допустил, что подобная участь ожидает и другие европейские страны, лидеры которых пытаются вмешиваться в дела суверенных государств.

До этого сообщалось, что чиновники из стран Запада назвали облегчением победу левых сил на выборах в парламент Франции.

Ранее выяснилось, что коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на втором месте, у нее 168 мест. На третьем — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен со 143 местами.