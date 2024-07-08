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09:47, 8 июля 2024Россия

Путин поздравил россиян с 50-летней годовщиной строительства БАМа

Президент России поздравил участников строительства БайкалоАмурской магистрали

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил людей, участвовавших в строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), с 50-летней годовщиной начала проекта. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Он назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока. Путин отметил энтузиазм и героический труд строителей магистрали.

«Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников», — говорится в поздравительной телеграмме президента России.

По мнению Путина, магистраль стала неотъемлемой частью единой транспортной системы страны.

7 июля президент России поздравлял работников флота с профессиональным праздником. Тогда Путин выразил уверенность, что работники флота и продолжат трудиться на благо России и пожелал им исполнения профессиональных планов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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