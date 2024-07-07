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11:15, 7 июля 2024Россия

Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником

Путин: водный транспорт — неотъемлемая часть российской транспортной системы

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Водный транспорт — это неотъемлемая часть транспортной системы России, сотрудники отрасли — специалисты высокой квалификации. Так с профессиональным праздником работников флота поздравил президент России Владимир Путин.

«Благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг», — заявил российский лидер.

Он выразил уверенность, что работники флота и продолжат трудиться на благо России и пожелал исполнения профессиональных планов.

Ранее Путин поздравил российских школьников с успехами на Европейской географической олимпиаде. Глава государства обратил внимание, что участники продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплоченность.

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      Глеб Палехов
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