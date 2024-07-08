Рабочие заметили около кладбища десятилетний схрон с СВУ и боеприпасами

В Ингушетии около кладбища нашли десятилетний схрон с СВУ и боеприпасами

В Ингушетии около кладбища нашли схрон с самодельным взрывным устройством (СВУ) и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, около одного из кладбищ в Назрани проводились земляные работы с использованием экскаватора. На глубине полметра рабочие заметили схрон с опасными предметами, обернутыми в мешки. Правоохранители приехали туда и изъяли алюминиевое ведро, наполненное тремя килограммами смеси аммиачной селитры с алюминиевой пудрой, 36 граммами тротила и поражающими элементами (болтами и гайками). СВУ было снабжено электродетонатором. Также в тайнике лежали 560 винтовочных патронов со следами коррозии и прибор для ведения бесшумной стрельбы для автоматического огнестрельного оружия.

Предположительно, схрон был устроен десять лет назад, отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике обнаружили заминированный схрон с оружием.