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19:43, 8 июля 2024Ценности

Реклама белья с моделями-олимпийцами разгневала общественность

Кадр: Bluebella / YouTube

Бренд нижнего белья Bluebella представил рекламу с участием олимпийских спортсменок и подвергся критике в сети. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Известно, что в рекламной кампании «Сила — это красиво» в качестве моделей приняли участие три игрока женской олимпийской сборной Великобритании по регби. Селия Куанса, Элли Ботман и Жасмин Джойс позировали перед фотографом в кружевных комплектах нижнего белья прямо на футбольном поле.

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Представители Bluebella подчеркнули, что реклама призвана подчеркнуть красоту женщин со спортивными телами, которые «исторически игнорировались индустрией моды и стигматизировались обществом». Однако общественность разгневало заявление компании: пользователи сети назвали кампейн регрессивным.

С мнением юзеров согласились и спортсменки, которые посчитали, что съемка только сексуализирует женщин. Среди критиков оказались теннисистка Мартина Навратилова, профессиональная пловчиха Шаррон Дэвис и бегунья на длинные дистанции Мара Ямаути.

Ранее в июле бренд Diesel обругали в сети за рекламу с фейковыми знаменитостями.

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      Карина Черных
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